Monza: presentato masterplan Villa Reale, 55 mln per rilancio a livello internazionale (2)

(Adnkronos) - "Ci sono in particolare due aspetti di questo Masterplan che voglio evidenziare e che sono motivo di orgoglio lombardo - ha rimarcato il presidente -. Il primo è che il piano è stato realizzato attraverso l'ascolto. Un principio sul quale si fondano gran parte delle politiche di Regione Lombardia: a partire dal piano di rilancio dell'economia al Tavolo della competitività. Noi crediamo fondamentale che ci sia una condivisione di tutte le scelte che si vanno a fare in qualunque ambito, siano esse di carattere politico, che economico".

"Il secondo aspetto - ha proseguito il governatore - è quello della sostenibilità economica. Noi vogliamo fare in modo che questo progetto possa continuare. Non sia qualcosa di straordinario che si porta avanti fintanto che ci sono le risorse; deve poter proseguire in maniera autonoma, che duri negli anni, in modo che continui a rappresentare questa realtà eccezionale che puntiamo a valorizzare. Il fatto che in poche ore si siano esaurite le prenotazioni per le visite organizzate dopo la riapertura - ha concluso Fontana - è la dimostrazione che la gente ha voglia di ripartire e di riappropriarsi anche degli spazi dedicati alla cultura e allo svago".