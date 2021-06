Volandia: nuovi allestimenti per Officine Caproni e Aerostatica (2)

17 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Come capita sempre a Volandia, non mancano eventi organizzati ad hoc nella sua cornice unica. Sabato 19 giugno torna infatti un appuntamento davvero speciale dedicato a Star Wars: tutti gli appassionati della famosa saga potranno incontrare i membri della 501st Italica Garrison, della Rebel Legion Italian Base, della Saber Guild Trento e dei piccoli della The Galactic Academy Varykino Campus Italia. Il momento più entusiasmante e coinvolgente sarà certamente la grande parata, prevista per le ore 15 che, partendo dall'hangar dell'ala rotante, vedrà sfilare all'interno del museo tutti i costumer delle varie associazioni.

Quella di sabato sarà anche l'occasione - per chi non lo avesse ancora fatto - di visitare il padiglione speciale dedicato a Star Wars, allestito e curato dall'associazione Galaxy con props a tema, tra cui un X-wing, il grande Jabba, il Landspeeder di Luke, la casa della famiglia Lars e, direttamente dalla nuova serie Mandalorian, una speederbike e un grande AT-ST.

Nel corso della giornata saranno inoltre organizzate numerose attività: lezioni ed esibizioni di combattimento con lightsaber con i maestri della Saber Guild e numerose occasioni per photoshooting con decine di personaggi. Le donazioni raccolte durante la giornata saranno devolute alla Lilt.