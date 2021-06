Così dicono “Sì” le coppie LGBTQIA+

17 giugno 2021 a

Milano, 17 giugno 2021 - Come di consueto, il mese di giugno si tinge di arcobaleno per celebrare il Pride Month, il mese dell'orgoglio della comunità LGBTQIA+. Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, in qualità di portale leader del settore nuziale e portabandiera dell'amore in tutte le sue sfumature, è impegnato a garantire che le coppie di qualsiasi sesso e orientamento sessuale si sentano rappresentate, per dare il suo contributo e continuare a fare passi in avanti nella difesa dei diritti della comunità.

Secondo un sondaggio di Matrimonio.com che ha ottenuto più di 3.700 risposte da coppie con data di nozze prevista per il 2021 e senza posticipi dovuti al Covid-19, i mesi 2021 più gettonati dalle coppie LGBTQIA+ per sposarsi sono maggio (24,4%), giugno (22,4%) e settembre (20%). Tra le coppie intervistate, il 71,1% si sposerà nel 2021, il 22.2% nel 2022, il 2.2% ha pianificato già oggi di sposarsi nel 2024 o dopo e, solo il 4,4% non ha ancora una data.

Come si conoscono le coppie LGBTQIA+?

I cupidi per le coppie LGBTQIA+ sono, a pari merito, gli amici (34.9%) e internet/social media (34.9%). Questo dato differisce parecchio rispetto alle coppie eterosessuali intervistate, che si conoscono su internet nel 12.2% dei casi. Questo porta a pensare che, nonostante i passi in avanti fatti fino ad oggi e per i quali si continua a lottare, sia ancora presente la paura di discriminazione, tanto da portare a non vivere alla luce del sole la propria sessualità. In questo senso, internet e le app di dating rappresentano il luogo “protetto” e ideale per fare nuove conoscenze. I social più utilizzati in questo senso sono Facebook (46,7%) e, appunto, le app di incontri (40%).

Qual è la ragione principale delle nozze in Italia?

Non c'è dubbio, le coppie decidono di compiere il grande passo per fare uno step in avanti nella relazione d'amore (65.1%).

La seconda ragione, per le coppie LGBTQIA+, è la voglia di festeggiare il grande momento con famiglia e amici (16.3%), sogno che, finalmente, potrà essere realizzato considerando la ripartenza del settore dei matrimoni di questo mese, che non prevede un limite massimo di partecipanti all'evento.

Il numero degli invitati

Le coppie LGBTQIA+, secondo il sondaggio, prevedono di invitare tra i 75 e i 125 ospiti (41.9%) e, addirittura il 25.6% prevede di invitarne più di 125.

Nozze green? Sì, le voglio!

Una delle tendenze nozze 2021 è l'attenzione alla sostenibilità, caratteristica che vediamo rispecchiata anche in questi matrimoni. Il 70.6% delle coppieLGBTQIA+, infatti, dichiara che festeggerà in un'unica location per evitare doppi spostamenti, attenzione molto più alta rispetto alle coppie eterosessuali (44.5%). Il 58.8% sceglierà cibo locale (km 0) per il ricevimento (vs. il 46.2% delle coppie etero) e il 29.4% farà regali ecologici/sostenibili agli invitati. Un occhio di riguardo verrà dato anche alla scelta di fornitori responsabili dal punto vista ambientale (17.6%). Ampissima attenzione viene quindi data a questo aspetto.

Quali tradizioni nuziali verranno rispettate?

In quanto a tradizione, gli italiani non sono secondi a nessuno. Anche in questo caso ci sono alcune abitudini che non mancheranno all'interno dei matrimoni LGBTQIA+, vediamo quali:

● Il taglio della torta (76.7%)

● Il lancio del bouquet (60%)

● Per scaramanzia, non incontrare il partner prima del momento del Sì (56.7%)

● Il primo ballo (43.3%), a pari merito con l'indossare qualcosa di nuovo, di vecchio, di prestato e blu (43.3%)

Non resta quindi che attendere la ripresa ufficiale dei matrimoni e assistere alle prime nozze del mese di giugno per dare il via ad una stagione nuziale senza precedenti. La ripresa è la dimostrazione che l'amore vince su tutto, che non ha forma, colore, sesso

o orientamento… love is love!

