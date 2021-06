Musica: 'Si può fare streaming', già 11 i concerti sulla su AuditoriumPlus

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - I concerti della cavea direttamente e comodamente su tv, pc, tablet, telefonino. Dopo il successo delle Lezioni di Storia, di Letteratura, Dialoghi Matematici, arrivano su www.AuditoriumPlus.com, la piattaforma della Fondazione Musica per Roma, i grandi artisti estivi dell'Auditorium. Sono già undici gli appuntamenti della rassegna 'Si può fare Cavea' che saranno acquistabili a 6 euro e visibili in streaming nella sola data del concerto.

“Un calendario parallelo per tutti gli spettatori che non potranno venire qui fisicamente – commenta l'Ad Daniele Pitteri - Un'opportunità in più che amplia l'offerta dei nostri concerti fruibili così in due modalità: reale in cavea e virtuale da casa. È possibile così raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato come questi mesi di chiusura ci hanno dimostrato”.

Unico appuntamento gratuito sarà quello del 20 giugno con Lillo& Greg, l'inossidabile coppia che guida la band di culto Latte e i suoi derivati. Il concerto già sold out, sarà trasmesso in diretta streaming dalla cavea su AuditoriumPlus e sui canali social del Parco della Musica e degli artisti, permettendo a tutti coloro che non sono riusciti ad acquistare il biglietto di godersi lo spettacolo.