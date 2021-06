Musica: 'Si può fare streaming', già 11 i concerti sulla su AuditoriumPlus (2)

17 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il cartellone prosegue il 22 giugno con la canzone d'autore di Sergio Cammariere. Il 23 sarà la volta del rock di Edoardo Bennato mentre il 28 giugno tocca a Roberto Angelini e Paolo Benvegnù. Il giorno seguente a James Senese Napoli Centrale. Tutti i concerti saranno trasmessi in diretta ad eccezione degli Almamegretta e della Nuova Compagnia di Canto Popolare che verranno registrati e mandati in streaming rispettivamente il 6 e 15 luglio.

Il 4 agosto torna Francesco Bianconi, già ospite degli streaming di Musica per Roma nel periodo di Natale. Per gli amanti del jazz il 25 agosto da non perdere Stefano Bollani, sul palco insieme al suo trio e l'11 settembre, in esclusiva per la stagione estiva di Musica per Roma, la reunion del PAF trio - Paolo Fresu, Furio Di Castri e Antonello Salis. Un'occasione unica di riascoltare questo trio di maestri assoluti. Sempre a settembre una serata evento con Luca Barbarossa che festeggia i suoi primi 60 anni (4/9).