Più ricicli, più guadagni: Leroy merlin e coripet invitano I cittadini di bari a riciclare le proprie bottiglie in pet

(Rozzano (MI), 17 giugno 2021) - Attraverso gli ecocompattatori nei negozi di Bari, i clienti potranno riciclare le proprie bottiglie ricevendo in cambio degli sconti collegati al programma di fedeltà IDEAPIÙ.

Rozzano (MI), 17 giugno 2021 – Leroy Merlin, l'azienda multispecialista leader della grande distribuzione nel miglioramento della casa, e Coripet, il consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie PET, lanciano l'iniziativa “Più ricicli, più guadagni”. A partire da domani, 18 giugno, i negozi di Bari (in Strada Santa Caterina 17/E e in via Noicattaro a Casamassima) ospiteranno infatti un ecocompattatore CORIPET, dove i cittadini potranno conferire e riciclare le proprie bottiglie in PET.

Il meccanismo di raccolta è associato al programma di fedeltà Leroy Merlin IDEAPIÙ: i clienti, dopo aver scaricato sul proprio smartphone l'app CORIPET e compilato, oltre ai propri dati personali, il codice di 17 cifre della propria carta IDEAPIÙ, potranno accedere all'ecocompattatore e inserire le bottiglie, che dovranno essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile. Per ogni bottiglia “donata”, i clienti guadagneranno 1 punto. Al raggiungimento della soglia di 150 punti, i clienti troveranno sulla propria app Leroy Merlin un coupon di 10 euro per i possessori di carta IDEAPIÙ Easy e di 15 euro per i clienti IDEAPIÙ Premium e IDEAPIÙ Professional su una spesa minima di 50 euro.

Dopo aver tagliato il traguardo delle prime dieci città, continuano le installazioni di ecocompattatori Coripet nei punti vendita Leroy Merlin, con l'obiettivo di raggiungere l'intera rete di 50 negozi in Italia.

L'obiettivo della partnership con CORIPET, che rafforza l'impegno di Leroy Merlin per l'economia circolare e la salvaguardia dell'ambiente, è di incentivare il processo “bottle to bottle”, attraverso il quale le bottiglie usate possono generare un RPET (PET riciclato) idoneo al diretto contatto alimentare grazie al quale produrre nuove bottiglie.

“Da sempre lavoriamo per rendere operativi i principi dell'economia circolare, aumentando le potenzialità di utilizzo dei beni e minimizzando gli scarti. Siamo orgogliosi di essere la prima azienda del settore GDO Non Food a sposare un progetto virtuoso come quello proposto da CORIPET, grazie al quale ridare nuova vita alla plastica coinvolgendo attivamente la comunità. Siamo convinti che i nostri clienti, sensibili alle tematiche ambientali, sapranno valorizzare al meglio questa iniziativa” ha dichiarato Mauro Carchidio, Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia.

“La partnership con Leroy Merlin, azienda da sempre attenta all'ambiente, si consolida sempre più, e ora è la volta di Bari. Crediamo sia importante affermare il principio della circolarità delle bottiglie PET, anche al di fuori di realtà della GDO operanti nell'area food, e in questo settore Leroy Merlin riteniamo sia un partner di primaria importanza, proprio perché portatore di principi legati allo sviluppo sostenibile” ha commentato Corrado Dentis, Presidente CORIPET.

A proposito di Leroy Merlin

Leroy Merlin è un'azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare la propria casa grazie all'offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi. Arrivata in Italia nel 1996, Leroy Merlin annovera ad oggi 50 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale per un fatturato di oltre 1,64 miliardi di euro. Offre lavoro a più di 7.000 collaboratori. Per il 99% azionisti del Gruppo stesso. Leroy Merlin crede che ogni persona abbia diritto alla propria casa ideale e si adopera per riqualificare le abitazioni delle persone in difficoltà, perché una casa migliore rende migliore la vita. Per informazioni sull'azienda www.leroymerlin.it

