Milano: vicino casa Fedez ritira querela per lesioni dopo lite, reato estinto

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Querela ritirata e fine del processo. Si è concluso così il procedimento per lesioni nei confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, di fronte al giudice di pace di Milano dopo una lite con un vicino di casa. L'episodio risale al marzo del 2016. Il rapper, marito della influencer Chiara Ferragni, era stato querelato dal vicino, che aveva denunciato di essere stato aggredito dopo aver protestato per via della musica troppo alta, riportando un lieve trauma cranico. Il giudice ha deciso il non doversi procedere per estinzione del reato. Le spese del procedimento sono a carico del querelante. Nel novembre del 2019, davanti al giudice Tommaso Cataldi, il cantante Fabio Rovazzi, presente al momento della lite, aveva testimoniato, sostenendo che fosse stato il vicino a colpire Fedez con un pugno. Il cantante aveva a sua volta aveva denunciato il vicino di casa.