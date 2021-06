Travaglia (ceo Nestlè Italia): 'Contribuiamo a 3,8% produzione alimentare'

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - "Riteniamo che 4 miliardi siano un contributo significativo per lo sviluppo economico del paese: rappresentano il 3,8% della produzione alimentare del paese, lo 0,57% della produzione industriale complessiva, il 12,8% del valore aggiunto generato dalla filiera alimentare, delle bevande e dei tabacchi cosi' come fotografato dall'Istat" nel 2020. E' quanto indicato da Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Nestlé Italia e Malta, commentando i dati sull'impatto socio-economico dell'attività di Nestlé nel nostro paese contenuti nello studio “Nestlé crea valore per l'Italia”.