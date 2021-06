Lombardia: Bankitalia, forte impatto pandemia, nel 2020 pil -9,4%

17 giugno 2021 a

a

a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Nel 2020 la pandemia di Covid-19 ha avuto forti ripercussioni sul sistema produttivo e sulla domanda aggregata dell'economia lombarda. Da qui, il calo del prodotto interno lordo regionale, diminuito del 9,4% secondo le stime di Prometeia, in misura leggermente più intensa che nella media nazionale. Il calo è in linea con quello dell'indicatore trimestrale dell'economia regionale della Banca d'Italia, che segnala un'analoga riduzione del prodotto in media d'anno. Secondo le rilevazioni contenute nell'ultimo rapporto di Bankitalia dedicato all'economia della Lombardia, gran parte del calo è avvenuto nel secondo trimestre dell'anno a causa degli effetti recessivi della pandemia e delle misure adottate per contrastarne la diffusione.

Le imprese in tutti i comparti hanno risentito in misura rilevante della sospensione delle attività produttive nel periodo marzo-maggio; la successiva ripresa è stata solo parziale e non ha consentito il pieno recupero dei livelli pre-pandemia. Nell'industria, la produzione e la domanda sono calate in modo marcato nella media dell'anno. La produzione industriale è scesa di circa il 10% nel 2020, in linea con la media italiana. Dopo una contrazione molto marcata nel primo semestre, è cresciuta in misura sostenuta nel terzo trimestre per poi stabilizzarsi in scorcio d'anno a un livello del 2,6 per cento inferiore al periodo corrispondente del 2019. Nei primi tre mesi del 2021 l'attività è rimasta su livelli analoghi al periodo precedente