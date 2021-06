Premi: Nati per Leggere, nominati i finalisti della sezione 'Nascere con i libri'

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Nominati i finalisti della sezione Nascere con i libri del premio nazionale Nati per Leggere, arrivato alla sua XII edizione. La sezione 'Nascere con i libri' premia i migliori libri editi o inediti in Italia ed è suddivisa in tre diverse categorie, corrispondenti a tre diverse fasce di età e di sviluppo del bambino: 'Il primo libro' per libri cartonati che risultino adatti alle capacità manipolative, percettive e cognitive di bambini tra i 6 e i 18 mesi di età; libri o albi illustrati per bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi e libri o albi illustrati per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Sono state 180 le candidature presentate per questa edizione

La giuria della XII edizione del Premio, presieduta da Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione e letteratura per l'infanzia, membro dell'Osservatorio editoriale NpL. ha scelto, nell'ambito di una rosa di 180 libri candidati, i seguenti titoli finalisti: Fascia d'età 6-18 mesi: 'Fiori' di Hervé Tullet, Franco Cosimo Panini editore; 'La mia giornata' di Raffaella Castagna, Lapis. Fascia d'età 18-36 mesi: 'Cosa dice piccolo coccodrillo' di Eva Montanari, Babalibri; 'La torta è troppo in alto' di Susanne Strasser, Terre di mezzo; 'Tutti a nanna' di Iris de Moüy, Fatatrac. Fascia d'età 3-6 anni; 'Domenica' di Fleur Oury, Edt-Giralangolo; 'In 4 tempi' di Bernadette Gervais, L'Ippocampo; 'Piccolo in città' di Sydney Smith, Orecchio Acerbo. I vincitori della sezione 'Nascere con i libri' e delle altre sezioni del Premio - Reti di libri e Pasquale Causa - verranno annunciati durante la cerimonia di premiazione in programma alla XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (14-18 ottobre 2021).