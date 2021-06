Letteratura: Gb, musei e biblioteche unite per salvare tesoro di manoscritti

17 giugno 2021 a

Londra, 17 giu. - (Adnkronos) - Dalla British Library di Londra al Brontë Parsonage Museum di Haworth, un consorzio di biblioteche e musei inglesi si è unito in uno sforzo "senza precedenti" per raccogliere 15 milioni di sterline e salvare così una serie "sorprendentemente importante" di manoscritti letterari per il patrimonio pubblico del Regno Unito.

Il progetto è stato lanciato dopo l'annuncio, lo scorso mese di maggio, della messa all'asta online da Sotheby's, dal 2 al 13 luglio, della "Honresfield Library", la 'biblioteca perduta' che tra l'altro comprende un manoscritto inedito di 31 poesie di Emily Brontë (1818-1848), famosa come autrice del romanzo "Cime tempestose", con molte correzioni a matita da parte di sua sorella Charlotte (1816-1855), nota soprattutto per il romanzo "Jane Eyre". Della collezione fanno parte prime edizioni dei romanzi di Jane Austen ("Orgoglio e pregiudizio", "Persuasione" ed "Emma"), Robert Burns e Walter Scott e manoscritti dei più importanti autori di lingua inglese.

L'iniziativa per evitare che i manoscritti "inestimabili" cadano in mani private è guidata dall'organizzazione benefica Friends of the National Libraries e vede tra gli aderenti istituzioni come la Bodleian Library di Oxford, la British Library e la National Library of Scotland di Edimburgo, e organizzazioni più piccole come Abbotsford, la casa-museo di Walter Scott a Melrose, la casa-museo di Jane Austen a Chawton, il Brontë Parsonage Museum di Haworth e la casa-museo di Robert Burns ad Alloway. Il consorzio sta discutendo sia con filantropi privati ​​che con finanziatori pubblici per tentare di raccogliere 15 milioni di sterline per l'intera biblioteca di Honresfield; è stato lanciato anche un appello al crowdfunding.