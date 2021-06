Milano: spinse e uccise 33enne in ex area Sogemi, arrestato a Verona

17 giugno 2021 a

a

a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - E' stato fermato a Verona dalla polizia il presunto autore dell'omicidio di Badr Ettouri, 33 anni, irregolare, marocchino, caduto dal ballatoio di uno stabile abbandonato nell'ex area Sogemi di Milano lo scorso 30 maggio. Il fermato è un 29enne, sempre marocchino: quella notte avrebbe spinto giù dalla balaustra il suo amico dopo un litigio, provocandone la morte sul colpo dopo una caduta di circa 7 metri di altezza.

"La dinamiche dei fatti e il movente sono ancora oggetto di indagini affidate alla Squadra Mobile della Questura di Milano e coordinate dal Sostituto Procuratore Bruna Albertini e dal Procuratore Aggiunto Laura Pedio", spiega la questura. La lite potrebbe essere iniziata per una questione economica relativa alla vendita di refurtiva.

Il presunto omicida è fuggito immediatamente dopo il fatto, rendendosi irreperibile fino a domenica, quando è stato fermato nella stazione di Verona dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre era in fuga, verosimilmente, verso altre regioni. La scena del crimine è stata sequestrata per consentire alla Polizia Scientifica di Milano di fare ulteriori sopralluoghi, rilievi ed acquisizioni. Questa mattina il gip di Verona ha convalidato il fermo del 29enne, ora in carcere, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Milano.