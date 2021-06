Roma: Astorre, 'a Calenda è partita la 'ciavatta', prenderà medaglia di latta e lo sa'

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Calenda è affetto da sindrome compulsivo-ossessiva nei miei confronti. Io non lo conosco, non ci ho mai parlato, l'ho visto una volta in 'call', quando su impulso di Nicola Zingaretti gli ho chiesto umilmente di partecipare alle primarie. Da allora gli è partita la 'ciavatta', non perde un momento per insultare". Lo ha detto Bruno Astorre a radio Immagina parlando delle primarie a Roma.

"Io credo che la politica sia costruire, stare insieme e anche che da soli si può andare più veloci ma solo insieme si va più lontano. Questo Calenda non lo capisce -ha detto il senatore del Pd, segretario del Pd Lazio-. Calenda non vuole fare il sindaco, ha coscienza che prenderà la medaglia di latta, arriverà quarto. Ma vuole 'bancare' il risultato per spenderlo e prendere qualche seggio in più in Parlamento. Mi spiace, ma è sbagliato dividere il centrosinistra sapendo che se arrivi quarto è difficile che diventi sindaco".