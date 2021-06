Simoncini (Anpal): 'Formazione continua al centro progetto Lode di Cifa-Confsal'

17 giugno 2021 a

Assisi, 17 giu. (Labitalia) - "E' importante il progetto Lode-Laboratorio per l'occupabilità durevole ed evoluta di Cifa-Confsal perché la formazione continua non è solo un fatto di formazione durante tutto l'arco della vita, ma di apprendimento in costanza perché diventa un fatto presente nel quotidiano delle imprese e dei lavoratori". A dirlo Andrea Simoncini, responsabile della Struttura di ricerca su monitoraggio e valutazione della formazione professionale di Anpal, in occasione del convegno 'Il lavoro cambia: le competenze entrano nei ccnl Cifa-Confsal' che si è svolto oggi ad Assisi.

"Per questo - avverte - è necessaria la certificazione delle competenze, è essenziale che le imprese e i lavoratori non sprechino mai nulla di quello che già sanno e di quello che apprenderanno con la formazione permanente".

"Il progetto Lode - ricorda Simoncini - aiuta a individuare il senso della reciproca convenienza tra lavoratore e impresa, perché bisogna ragionare con una logica di percorsi modulati lungo tutto l'arco della vita".