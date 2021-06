Consulenti lavoro, progetto Lode Cifa Confsal importante in momento di transizione

17 giugno 2021 a

Assisi, 17 giu. (Labitalia) - "Con il progetto Lode-Laboratorio per l'occupabilità durevole ed evoluta di Cifa Confsal parliamo di progetti e iniziative concrete in un momento di transizione tutta da costruire". Così Vincenzo Silvestri, presidente di Fondazione Consulenti del Lavoro, intervenendo Al convegno 'Il lavoro cambia: le competenze entrano nei ccnl Cifa-Confsal' che si è svolto oggi ad Assisi.

"Oggi - ha ribadito - la contrattazione collettiva è il vero problema del mancato raccordo tra il mondo della formazione e dell'occupabilità con il riconoscimento delle qualifiche ancora oggi ancorate alla classificazione dei contratti collettivi".

Simone Cagliano della Fondazione studi consulenti del lavoro ha aggiunto che "Lode riconosce il valore delle competenze del lavoratore inteso come bagaglio che si può portare dietro all'interno della sua vita professionale. Fondamentale poi la contrattazione collettiva perché stimola i datori di lavoro a comprendere che si sta entrando in un sistema in cui da una parte c'è il lavoratore con competenze acquisite e dall'altra il datore di lavoro che con le competenze certificate possono arrivare all'innovazione di processi organizzativi e produttivi che portano ad una maggiore competitività su tutto il mercato del lavoro".