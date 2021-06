Europei: Gruppo C, Ucraina-Macedonia del Nord, 2-1

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Partita combattuta nel Girone C, con l'Ucraina che supera 2-1 la Macedonia del Nord raggiungendo momentaneamente Olanda e Austria in vetta. A Bucarest la squadra allenata da Andrij Ševčenko passa in vantaggio al 29esimo minuto con Yarmolenko su assist di tacco di Karavaev, nato sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio arriva al 34esimo minuto: questa volta è Yarmolenko a fare l'assist, pescando Roman Yaremchuk all'interno dell'area che insacca, preciso all'angolino basso di destra, alle spalle di Stole Dimitrievski.

Nella ripresa (57esimo minuto) Alioski accorcia segnando sulla respinta del rigore che Bushchan gli aveva parato. Rigore anche per gli ucraini al minuto 84', ma non è serata dal dischetto; sbaglia anche Ruslan Malinovsky. L'Ucraina, ora a 3 punti dopo due partite, aspetta di conoscere il risultato della sfida delle 21:00 tra Olanda e Austria.