Quali sono i Sex Toys da portare in vacanza? Ecco le idee di Pepemio per un'estate divertente e bollente.

17 giugno 2021 a

a

a

(Roma 17 giugno 2021) - Ormai possederne uno o più di uno è la normalità per moltissimi italiani, soprattutto dopo l'aumento di interesse verso il mercato e il relativo incremento di vendite dell'ultimo anno, quindi molte coppie quest'anno, oltre ai gadget da mare, sono pronte a mettere in valigia un

Roma, 17-06-2021 - L'estate 2021 si preannuncia bollente per molti motivi. Dopo l'allentamento delle restrizioni, moltissimi infatti non vedono l'ora di godersi le meritate vacanze ma senza dimenticare i loro nuovi alleati di piacere.

Nella prima metà di giugno sono aumentate in maniera evidente infatti le vendite di Toys di piccole dimensioni, facilmente trasportabili e ricaricabili, ideali per essere comodamente trasportati sia in borsa che in valigia. Ad esempio le vendite dei

Stesso incremento di vendite (il 35 % circa) hanno registrato gli

In vista delle vacanze estive anche i

Ovviamente a grande domanda, offerta risponde e l'e commerce ha pensato bene di chiudere il mese di Giugno con una campagna sconti estiva, il

Dati alla mano, pare proprio che quest'estate moltissimi italiani metteranno in valigia il piacere.

Sito web :

Telefono: 06 400 61 820

Email: