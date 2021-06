Arte: tutto l'archivio digitale di Leonardo su pc, smartphone e tablet**

17 giugno 2021 a

Vinci (Firenze), 17 giu. (Adnkronos) - Consultare da remoto l'immenso patrimonio di manoscritti e disegni di Leonardo direttamente dal proprio pc, tablet o smartphone. Lo rende possibile "e-Leo", il più vasto archivio digitale sulle opere del Genio realizzato dalla Biblioteca Leonardiana di Vinci (Firenze), il centro di ricerca e documentazione per gli studi leonardiani che fa capo all'Amministrazione comunale della città che diede i natali a uno dei più grandi artisti e scienziati della storia dell'umanità.

Oggi, giovedì 17 giugno, il Comune di Vinci e la Biblioteca Leonardiana hanno presentato al pubblico e alla stampa la nuova versione aggiornata dell'archivio digitale, progetto nato nel 2004 e caricato in rete per la prima volta nel 2007, all'indirizzo www.leonardodigitale.com. Da quell'anno, e-Leo rappresenta a tutti gli effetti l'unica pubblicazione on line quasi integrale del lascito leonardiano, che con il passare del tempo è stato implementato con nuove opere e reso più facilmente accessibile per gli utenti di tutto il mondo.

"E-Leo è uno degli obiettivi che si è posto l'Amministrazione comunale di Vinci, a partire dal 2007 - ha affermato il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia - Dietro questo progetto c'è una grande intuizione, quella di utilizzare e sfruttare le nuove tecnologie per rendere fruibili a un pubblico potenzialmente illimitato il patrimonio culturale di Leonardo. Tutto il sapere prodotto dal Genio è custodito nella nostra Biblioteca a lui dedicata, un'istituzione di prestigio internazionale che non ha eguali al mondo. Dopo l'inaugurazione dei nuovi spazi espositivi della Palazzina Uzielli, che consentono di utilizzare la realtà virtuale per conoscere le macchine leonardiane, la presentazione del archivio digitale e-Leo 2.0 rappresenta un ulteriore passo verso la fruizione della cultura attraverso le innovazioni tecnologiche. L'amministrazione comunale sta puntando molto su questo e continuerà a lavorare su tale strada".