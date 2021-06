Lega: colloquio Salvini-presidente Camera Libia, 'lotta a immigrazione clandestina'**

17 giugno 2021 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Colloquio tra Matteo Salvini e il Presidente della Camera dei rappresentanti della Libia Aghila Saleh. Al centro dell'incontro - che segue il rendez-vous di questa mattina dell'ex ministro dell'Interno con l'ambasciatore del Marocco in Italia e la videoconferenza pomeridiana con Rudolph Giuliani - la situazione geopolitica, i rapporti tra Italia e Libia, l'esigenza di stabilità in tutta la regione.

Salvini ha confermato l'obiettivo di rafforzare il coordinamento con i paesi del Nordafrica in particolare sulla lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina. L'incontro è stato utile per ribadire che la Libia dev'essere libera da interferenze esterne.

Salvini e Saleh hanno scambiato qualche opinione anche sulla Conferenza di Berlino in programma settimana prossima. L'Italia, ha assicurato il leader della Lega, farà tutto il possibile per sostenere il processo democratico per celebrare con successo le elezioni del 24 dicembre 2021.