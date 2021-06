Pd: Oddati e Furfaro, 'solidarietà a Bettini'

18 giugno 2021 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Esprimiamo solidarietà a Goffredo Bettini per gli attacchi ricevuti in questi giorni. La sua storia politica e il suo acume sono da sempre al servizio della nostra comunità. L'episodio increscioso che si è verificato, sebbene lo stesso Bettini lo abbia elegantemente derubricato, non è semplicemente un problema regolamentare, come ha giustamente precisato Stefano Vaccari della Segreteria nazionale, ma di opportunità, di stile, di costume politico e di elementari codici di rispetto e comportamento all'interno di un partito. Siamo certi che queste valutazioni sono condivise da tutta la nostra grande comunità”. Così Nicola Oddati e Marco Furfaro del Pd.