Mech-Mind, la start-up operante nel settore della robotica e dell'intelligenza artificiale, completa il round di finanziamento di serie C guidato dal gigante tecnologico Meituan

- Con un finanziamento totale che supera i 100 milioni di dollari, Mech-Mind si pone all'avanguardia nella prossima frontiera della produzione attraverso una combinazione di intelligenza artificiale e robotica industriale

PECHINO, 18 giugno 2021 /PRNewswire/-- Mech-Mind Robotics ("Mech-Mind"), start-up cinese in rapida crescita operante nel settore della robotica industriale e dell'AI, ha recentemente completato il round di finanziamento di serie C guidato dal gigante tecnologico Meituan. Questo ultimo investimento porta il finanziamento totale di Mech-Mind a oltre 100 milioni di dollari, rendendola una delle start-up di robotica industriale AI+ più finanziate al mondo.

Il recente investimento è stato guidato dal gigante tecnologico cinese Meituan, con la partecipazione degli investitori esistenti, tra cui Sequoia Capital China e Source Code Capital.

Focalizzata sull'infrastruttura robotica nell'era dell'intelligenza artificiale, Mech-Mind sviluppa una suite completa di prodotti e soluzioni che integrano telecamera 3D, algoritmi di deep learning e visione 3D, e tecnologia di pianificazione del movimento. In futuro, Mech-Mind sfrutterà una notevole forza tecnica per modernizzare la produzione, infondendo nuova vita alla robotica industriale.

Mech-Mind fornisce anche un servizio completo che include formazione del personale, pianificazione dell'implementazione, supporto al marketing e collaborazione su progetti impegnativi.

Tianlan Shao, CEO e fondatore di Mech-Mind Robotics, ha dichiarato: "I nostri prodotti sono progettati per riformulare in modo radicale i punti critici della produzione utilizzando l'intelligenza artificiale e l'interazione uomo-robot. I nostri prodotti e servizi creano già un visibile fatturato aziendale con quasi 1000 clienti in tutto il mondo".

"Mech-Mind ha sviluppato un portafoglio completo di infrastrutture e prodotti che comprende telecamere 3D, algoritmi e software di visione artificiale, e un ambiente di programmazione robotica intelligente" afferma Shao.

"I nostri prodotti sono stati ampiamente utilizzati, consentendoci di acquisire una profonda esperienza attraverso delle applicazioni reali. In futuro Mech-Mind darà ai fornitori e agli integratori di soluzioni robotiche gli strumenti per creare un maggior numero di soluzioni e applicazioni".

Secondo la Federazione internazionale di robotica, il settore manifatturiero rimane il più grande utilizzatore di robotica industriale a livello globale, con ingenti investimenti per l'adozione di metodi moderni.

Di recente Mech-Mind ha lanciato la nuova generazione di videocamere 3D industriali laser Mech-Eye, che utilizza la luce strutturata rapida per restituire immagini 3D di alta qualità per le tradizionali applicazioni industriali che richiedono condizioni di luce particolari.

Il laser Mech-Eye è adatto per impianti di produzione o di trasformazione a un prezzo competitivo. Questa termocamera offre un elevato livello di precisione, ampio campo visivo e impostazione di programmazione facile da usare.

Con un team globale di oltre 350 dipendenti con sede a Pechino, Shanghai, Shenzhen, Changsha, Qingdao, Monaco e Tokyo, Mech-Mind aiuta i clienti a porsi all'avanguardia nella prossima frontiera della produzione e a democratizzare l'accesso alla robotica definita dall'intelligenza artificiale per le piccole, medie e grandi imprese.

Per maggiori informazioni, visitare la pagina https://en.mech-mind.net/.

Informazioni su Mech-Mind Robotics

Mech-Mind è stata fondata nel 2016 per dotare di intelligenza i robot industriali. Attraverso tecnologie avanzate, tra cui deep learning, visione 3D e pianificazione del movimento, Mech-Mind offre soluzioni economicamente vantaggiose per pallettizzazione e depallettizzazione, prelievo da cestelli, smistamento degli ordini, asservimento macchine e assemblaggio/incollaggio/localizzazione in logistica e produzione.

Le soluzioni per robot industriali intelligenti di Mech-Mind sono utilizzate in impianti OEM automobilistici, impianti di elettrodomestici, stabilimenti siderurgici, impianti alimentari, magazzini logistici, banche e ospedali in Paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud, Germania e Stati Uniti.

Contatto per i media :[email protected]

