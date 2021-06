Musei: Galleria dell'Accademia di Firenze, al via il nuovo portale web (2)

18 giugno 2021 a

(Adnkronos) - La composizione, realizzata durante l'ultima chiusura dei musei a causa della pandemia, è stata registrata da quattro importanti docenti di musica barocca: i maestri Simone Bensi e Rossella Giannetti, del Conservatorio di Firenze, all'oboe da caccia e alla spinetta; il maestro Maria Cleary, del Conservatorio di Ginevra, all'arpa antica; il compositore Marco Robino al violoncello barocco. La supervisione musicale del progetto è stata affidata al musicista e musicologo Pedro Memelsdorff.

Giorgio Ferrero, con lo studio Mybosswas che dirige artisticamente insieme al direttore della fotografia Federico Biasin a Torino, ha curato la direzione creativa del progetto di identità visiva, del nuovo portale web e soprattutto della realizzazione del palinsesto digitale Accademia Online, uno dei più ricchi canali di contenuti digitali appartenenti ad un unico museo presenti in Italia. Decine di video inediti ne arricchiscono l'offerta, restituendo ai visitatori la possibilità di approfondire da casa i capolavori esposti e di scoprire i tesori nascosti nelle collezioni. Il palinsesto contiene visite in realtà virtuale, mini-serie documentaristiche, podcast, format didattici, video artistici e focus sulle opere destinate - in linea con i progetti promossi dal Mic, Ministero della Cultura - a un pubblico trasversale. Contenuti che costituiscono il nuovo patrimonio digitale del museo, potenziando un'offerta culturale dal valore inestimabile.