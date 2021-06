Pd: Bettini, 'sinistra in Italia non esiste più, dem devono sapersi unire e contare'

18 giugno 2021 a

a

a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Per parlare ai ceti produttivi e laboriosi, alla classe media o ai lavoratori della scuola e del commercio, è decisiva una sinistra moderna, aperta e libertaria. Semmai oggi il problema è inverso. Siamo in una "anomalia" uguale e contraria a quelle del passato: la sinistra italiana non esiste più. In Europa, pur con alti e bassi, c`è dappertutto. Da noi è sparita. Ecco perché nel Pd deve unirsi e pesare". Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, sottolinea il passaggio sull'assenza della sinistra in Italia in un tweet sull'intervista oggi al Corriere.