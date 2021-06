Boniperti: Giletti, 'è stato una leggenda già prima di andarsene'**

18 giugno 2021 a

a

a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Di Giampiero Boniperti ho un ricordo nitido: era amico dei miei genitori e io avevo 8 anni. Mi sembra fosse Juve-Palermo. Mi prese per mano e mi portò negli spogliatoi del vecchio Stadio Comunale di Torino per farmi conoscere i giocatori della Juventus. Erano dei giganti ai miei occhi di bambino. C'era Haller, con i suoi capelli biondi, e tutti gli altri campioni della fine degli anni ‘60”. Massimo Giletti parla con l'Adnkronos del proprio “ricordo mitico” del presidente onorario della Juventus, scomparso nella notte per arresto cardiaco. “Ogni volta che andavo a Torino lo chiamavo – prosegue il giornalista – Per me era una leggenda già quando ero piccolo ed è stato una leggenda ancora prima di andarsene. Come presidente ci ha fatto vincere tanto, è stato un amministratore d'altri tempi, che sposò la fede calcistica con il lavoro”.

Giletti parla poi del temperamento di Boniperti: “Si emozionava ogni volta che la Juve era in campo e non riusciva a reggere per tutti i 90 minuti: durante il secondo tempo se ne doveva andare, diceva ‘non ce la faccio a guardare tutta la partita' e si andava a chiudere in macchina ad ascoltare la cronaca alla radio”.