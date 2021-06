La Tavola d'Estate: i consigli della home stylist Viviana Grunert

18 giugno 2021 a

(Milano, 18.06.2021) - Milano, 18.06.2021 – L'estate è finalmente arrivata e sono ripartiti i momenti di convivialità e i pranzi con gli amici dopo tanto tempo. Ecco quindi la necessità di saper preparare al meglio la propria tavola. Abbiamo chiesto alla home stylist Viviana Grunert, direttore del magazine “Vivi a Fiori”, di condividere i suoi consigli per la tavola d'estate.

“Per l'estate mi piace creare una tavola fresca e che dia subito la sensazione di leggerezza, prediligendo il colore nei piatti, blu o anche verde, e creando una base delicata e armonica con il resto degli elementi. Ho completato il tutto con dei tocchi di fucsia e di giallo, tra un bel fiore sul tovagliolo e un centrotavola, per dare vivacità.

Mi piace molto scegliere il vetro d'estate, come per questi meravigliosi sottopiatti, perché arricchisce la mise en place pur mantenendo lo stile delicato. Un altro materiale che amo è il midollino, per dare alla tavola un'allure più Country Chic. Per la tovaglia, il lino è il materiale estivo per eccellenza, da abbinare a dei tovaglioli bianchi o colorati, purché in tono con la tavola.

Volendo apparecchiare con piatti diversi, io ho scelto una selezione di pezzi francesi, vintage, decorati a mano sui toni del blu. Per mantenere l'armonia della tavola, però, è fondamentale scegliere dei bicchieri uniformi: il resto degli elementi deve avere coerenza e linee pulite. Per dare colore, soprattutto in questa stagione, prediligo ciò che ci offre la natura, elementi semplici e spesso utili. Tra frutta, fiori e piantine aromatiche, ho sempre l'imbarazzo della scelta. Particolari che, inoltre, si possono richiamare anche nell'acqua aromatizzata che accompagna il nostro pranzo.

In questa tavola ho inserito delle buganvillee, il mio fiore estivo preferito da mettere in questo contesto. Mentre, per il centrotavola, i limoni danno quella pennellata di colore – tornando utili anche per l'acqua fresca – posizionati sia su un'alzatina, insieme a della profumatissima menta, sia come runner, liberi su un letto di foglie.

Anche dei rametti di rosmarino e lavanda possono essere un abbinamento fresco, profumato e facilmente reperibile, da affiancare piacevolmente alla mise en place.

Per l'estate, lasciati ispirare dai colori che più ami, crea un contorno lineare e armonico e, infine, arricchisci il tutto con Dettagli di Stile naturali e di stagione, così da ritrovare sulla tavola i profumi che ritroverai nei piatti: in questo modo sarà bella e d'impatto e, allo stesso tempo, semplice da ricreare, anche last minute.” conclude Viviana Grunert.

