Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "La mia vicinanza, il mio massimo sostegno a Valeria Ciarambino per le ignobili minacce ricevute in questi giorni. Valeria 'non starà zitta' e posso garantire che il Movimento sarà sempre al suo fianco, in prima linea, per combattere malaffare e corruzione. Coraggio Valeria!". Lo scrive Giuseppe Conte su twitter.