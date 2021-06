Covid: Draghi, '+4,2% previsioni Pil Italia e Ue, ma potrebbero essere riviste al rialzo'

18 giugno 2021 a

a

a

Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - Guarda alla ripresa con ottimismo il premier Mario Draghi. Intervenendo al 'Cercle d'Economia' a Barcellona, dove è stato insignito del premio per la costruzione europea, il presidente del Consiglio lancia segnali di positività. "Secondo le previsioni della Commissione europea, quest'anno il prodotto interno lordo dell'UE crescerà del 4,2%. In Italia e in Spagna, si prevede un aumento rispettivamente del 4,2% e del 5,9%. Queste previsioni potrebbero essere riviste al rialzo, con il ritorno della fiducia fra le imprese e le famiglie", ha infatti rimarcato.