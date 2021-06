Covid: Draghi, 'ripresa merito governo e banche centrali, salvaguardati mln posti lavoro'

18 giugno 2021 a

Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "La rapidità di questa ripresa" post Covid "è anche merito dei responsabili politici di tutto il mondo. Per tutta la durata della crisi, governi e banche centrali hanno implementato risolute misure di politica fiscale e monetaria a sostegno dell'economia". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al Cercle d'Economia a Barcellona dove è stato insignito del Premio per la costruzione europea'.

"I regolatori del sistema bancario - ha sottolineato il presidente del Consiglio - hanno concesso moratorie sui prestiti, oltre a sospendere alcune delle loro norme prudenziali in modo tale da prevenire il rischio di una stretta creditizia. Questo adeguamento tempestivo delle politiche non ha soltanto permesso di evitare una recessione ancora più profonda e di salvaguardare milioni di posti di lavoro, ma ha anche attenuato il rischio di isteresi, oltre a creare le premesse per una rapida ripresa economica".