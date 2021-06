18 giugno 2021 a

a

a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Profondo dolore per la morte inaccettabile del sindacalista #AdilBelakhdim che manifestava per i suoi diritti. La mia vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Adil. Fare chiarezza e giustizia. Queste tragedie non devono accadere". Lo scrive Roberto Gualtieri del Pd su twitter.