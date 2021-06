Milano: 58enne ricercato per possesso di droga arrestato a stazione Rogoredo

18 giugno 2021 a

Milano, 18 giu. (Adnkronos) - Un 58enne di origine albanese è stato arrestato dalla polfer di Milano perché ricercato per il reato di possesso di stupefacenti.

I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Rogoredo, hanno notato l'uomo per il suo atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, dalla verifica in banca dati, è emerso che era ricercato a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso, all'inizio di giugno, dalla procura di Padova, dovendo scontare una pena residua di 2 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato di possesso di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio. Fatti commessi a maggio dello scorso anno. L'uomo è stato condotto al carcere di San Vittore.