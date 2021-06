Sostenibilità: Coldiretti, 'in Lombardia Giornata Gastronomia con 300 campioni gusto'

18 giugno 2021 a

Milano, 18 giu.(Adnkronos) - Sono più di 300 i campioni del gusto in Lombardia, prodotti agroalimentari riconosciuti da regolamenti, metodi produttivi e denominazioni che ne certificano la qualità e la tipicità: 34 Dop/Igp, 41 vini Dop/Igp e 262 prodotti alimentari tradizionali. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in occasione della Giornata della Gastronomia Sostenibile, che si festeggia il 18 giugno dopo essere stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2016.

"Il sistema dell'enogastronomia lombarda solo per la 'Dop Economy' -precisa la Coldiretti regionale- ha messo a segno un valore alla produzione di 2,19 miliardi di euro (pari al 13% del totale nazionale) sulla base dei dati Ismea - Qualivita. L'Italia è leader mondiale nella gastronomia con il maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (314), 526 vini Dop/Igp e 5.266 prodotti alimentari tradizionali custoditi lungo tutta la Penisola da generazioni dagli agricoltori".

"Un patrimonio messo a rischio dall'epidemia di falsi e tarocchi con un valore -secondo la Coldiretti- di oltre 100 miliardi del cosiddetto italian sounding nel mondo per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. Grazie al cibo, l'Italia guida la classifica mondiale del turismo enogastronomico con la ricerca dei prodotti tipici che è diventata un ingrediente irrinunciabile delle vacanze nel Belpaese, che può contare sulla più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie Campagna Amica dove è possibile trovare le eccellenze locali dei territorio (www.campagnamica.it)".