18 giugno 2021 a

a

a

Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - "Come ha detto Pedro" Sanchez, "insieme siamo più forti, questo sarà il tono del mio discorso". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Foro di dialogo italo-spagnolo. Esordendo, Draghi ha scherzato sul fatto che non trovasse il discorso scritto, "è sparito - ha sorriso allargando le braccia - non che ne avessi veramente bisogno".