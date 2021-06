Recovery: Della Vedova, 'Italia vittima liberismo fake news, non so dove viva Provenzano'

18 giugno 2021 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "L'Italia vittima del liberismo è una fake news propagandistica: siamo il Paese con record di debito pubblico, massima spesa per le pensioni e abbiamo appena messo altri miliardi su Alitalia: vorrei chiedere al vicesegretario del Pd Provenzano in quale paese abbia vissuto e governato fino ad oggi”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, di Più Europa.

“A parte che Stagnaro e Puglisi siederanno in un gruppo di esperti economici composito, vorrei dire a Provenzano che proprio in una stagione di crescente debito e spesa pubblica -sottolinea Della Vedova- è essenziale che ci sia qualcuno a ricordarci che spesa e debito in quanto tali sono state parte della malattia e difficilmente saranno la cura salvifica dei mali dell'Italia. E che investimenti e riforme -conclude- debbono servire a recuperare produttività”.