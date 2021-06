Covid, De Palo (Forum Famiglie): "Green Pass? I tamponi per i minori siano gratuiti"

18 giugno 2021 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Alla luce del Green Pass i tamponi per i minori devono essere gratuiti. Non è possibile essere discriminati perché si hanno figli". E' categorico Gigi De palo, presidente nazionale del Forum Associazioni Familiari, che nel denunciare "l'ennesima disattenzione del Governo nei confronti delle famiglie con prole, noncuranza ormai diventata consuetudine" afferma: "Così si mettono i genitori nelle condizioni di delinquere".

"Siamo d'accordo con l'ex presidente della Consulta Mirabelli: I tamponi per i minori devono essere gratuiti - ribadisce De Palo - In questo Paese i figli sono considerati solo per pagare le tasse. Ne hai uno o cinque? Il bonus vacanze è sempre uguale. Perché in Italia il valore aggiunto è il figlio, non il numero dei figli - contesta - Ma a che serve l'assegno unico se non cambia la mentalità? La disattenzione sui tamponi si incastra in quella sui figli - conclude - Chi ne ha cinque può spendere almeno 100 euro per partecipare ad un matrimonio? I figli valgono o non valgono?". (di Roberta Lanzara)