Arte: Marina di Ripa di Meana, vanno all'asta gli scatti di Franco Angeli (2)

18 giugno 2021

(Adnkronos) - Gli scatti di Marina furono realizzati senza l'intento della posa studiata, immagini di vita quotidiana, in particolare quella che si svolgeva nello studio di Angeli in via dei Prefetti a Roma, dove quotidianamente passavano, amici, artisti, letterati, registi e attori.

I ritratti di Marina Ripa di Meana sono eterogenei e numerosi, raffigurano momenti intimi, viaggi, lei sorridente, lei con gli amici, lei e solo lei quale unica e sola musa ispiratrice, talvolta, ma raramente anche in posa.

Gli eccessi e gli abusi, la sete di vita senza regole e limiti, dopo 7 anni, portò alla fine della loro relazione, testimoniata nel temo anche da questa raccolta di scatti.