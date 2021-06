Caso Martina Rossi: torna in Cassazione, il 22 luglio processo bis**

18 giugno 2021 a

Arezzo, 18 giu. - (Adnkronos) - Torna in Cassazione il caso di Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni morta la notte del 3 agosto 2011 precipitando dalla terrazza del sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. L'udienza del processo davanti alla quarta sezione della Suprema Corte è fissata per il 22 luglio. La Cassazione si pronuncerà in tempi rapidi perchè nel prossimo mese di ottobre il reato di tentato stupro cadrà in prescrizione.

Gli avvocati Stefano e Carlo Buricchi, legali di Luca Vanneschi, uno dei due giovani di Castiglion Fibocchi (Arezzo) condannati a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo, hanno depositato il ricorso alla Suprema Corte. Al momento non è noto se anche l'altro imputato, Alessandro Albertoni, difeso dall'avvocato Tiberio Baroni, ha presentato il ricorso, dato che alle parti non è stato notificato ancora il deposito nonostante la scadenza dei termini avvenuta il 12 giugno. Nel ricorso dei legali di Vanneschi si demoliscono alcuni passaggi della sentenza d'appello bis, giudicata "illogica e contraddittoria".

In primo grado davanti al Tribunale di Arezzo il 14 dicembre 2018 Vanneschi e l'amico Alessandro Albertoni vennero condannati a 6 anni di reclusione per tentato stupro e morte in conseguenza di altro reato. Il 9 giugno 2020 la Corte d'appello di Firenze aveva assolto Albertoni e Vanneschi "perché il fatto non sussiste". La Cassazione il 21 gennaio 2021 ha annullato la sentenza di assoluzione disponendo un nuovo processo per i due imputati. L'appello bis a Firenze lo scorso 28 aprile si è concluso con la condanna a 3 anni di Vanneschi e Albertoni tentata violenza sessuale di gruppo essendosi prescritto l'altro reato.