Covid, Affinita (Moige): "Green Pass? Tamponi siano a carico integrale Stato"

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "No secco ad ulteriori costi a carico delle famiglie. Il tampone ai minori deve essere a carico integrale dello Stato". Non usa mezzi termini Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Movimento italiano genitori, parlando con l'Adnkronos del Green Pass, la certificazione verde in vigore con il nuovo Dpcm con la quale dimostrare di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo per partecipare a matrimoni, concerti, eventi.

"Questo Green Pass non crei problemi e disagi ulteriori alle famiglie già provate dalle enormi criticità sui figli - esclama - La richiesta della gratuità è un concetto fondamentale. Se il Governo vuole la certificazione, non può farla gravare sulle famiglie innescando ulteriori penalizzazioni economiche e discriminazioni". (di Roberta Lanzara)