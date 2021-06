Roma: parte seconda fase concorso per riqualificazione stazione Termini (2)

19 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Al termine dei lavori della commissione giudicatrice, la graduatoria provvisoria dei cinque team finalisti è risultata la seguente: 1. Progetto del team costituito da TVK SARL, IT'S srl, ARTELIA Italia spa, NET Engineering spa, Michela Rustici e Latitude Platform for Urban Research and Design. 2. Progetto del team costituito da Minnucci Associati srl, Progettazione Ambiente e Tecnologie srl, Studio Vitale Russo – Servizi di Ingegneria srl e Zmyrna Limited. 3. Progetto del team costituito da Studio Martini Ingegneria srl, Open Project srl, Architetto Andrea Nonni, Bureau B+B e Architetto Dario Curatolo. 4. Progetto dello Studio Giovanni Vaccarini Architetti. 5. Progetto del team costituito dagli architetti Gianluca Vosa, Raffaella Napolano, Vanna Cestarello e Luigiemanuele Amabile.

La proclamazione del team vincitore del concorso, programmata entro il prossimo 19 luglio, avverrà in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dal bando.