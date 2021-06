Recovery: Letta, 'se fallisce Next Generation, mai più investimento così in Ue'

19 giugno 2021 a

a

a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Il futuro dell'Europa dipende da Italia e Spagna come mai accaduto nella storia europea. Se Italia e Spagna falliranno nell'applicazione di questa grandissima occasione che è il Next generation Eu non ci sarà mai più in Europa un investimento così importante". Così l segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. "Perché la parte di minoranza europea che l'anno scorso ha cercato di bloccarlo, avrebbe motivi inconfutabili per bloccarlo in futuro e questo sarebbe la fine dell'Europa".