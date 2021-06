Calcio, Inter, lettera ad Eriksen, 'forza Chris, ogni nostro pensiero è per te'

19 giugno 2021 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Una bellissima lettera dell'Inter per Christian Eriksen, tornato a casa ieri, nella sua Odense, dopo l'impianto di un defibrillatore in seguito all'arresto cardiaco nel match tra Danimarca e Finlandia a Euro2020. Questo quanto pubblicato dal club nerazzurro sul proprio sito:

"Non sono stati giorni normali, quelli che abbiamo contato da sabato, da quei momenti che ci sono parsi così lunghi e senza senso, da quello che volevamo fosse solo un brutto sogno. Per fortuna, dagli incubi, anche i più brutti, ci si sveglia. Nel silenzio rispettoso di questi giorni abbiamo condensato tutti i nostri pensieri, le nostre preghiere, anche i sospiri: quelli di sollievo, per le foto e i comunicati arrivati da un luogo che fino a qualche giorno fa non conoscevamo, il Rigshospitalet di Copenaghen. Martedì mattina il momento più bello: una foto, un sorriso, un pollice alzato. E un messaggio liberatorio: "Ciao a tutti, grazie mille per i vostri messaggi da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia. Sto bene". Eccolo, Christian Eriksen.