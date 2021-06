19 giugno 2021 a

a

a

Londra, 19 giu. (Adnkronos) - Matteo Berrettini conquista un posto un finale sull'erba londinese del Queen's. L'italiano, testa di serie numero 1 del seeding si è imposto sull'australiano Alex De Minaur, che in semifinale ha eliminato Cilic, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 23 minuti. Per Berrettini è la terza finale stagionale.