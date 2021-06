Maltempo: allerta temporali su Milano da domani mattina

19 giugno 2021 a

a

a

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità arancione (moderata) per il rischio di temporali forti e di criticità gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico sul bacino di Milano a partire dalle 10 di domani, domenica 20 giugno, e fino alle 2.00 di lunedì 21 giugno.

E' stato quindi attivato il Coc, il Centro operativo comunale di Milano, in via Drago, per il monitoraggio. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della polizia locale e di Mm.