Covid: Moratti, 'Lombardia vicina a immunità di comunità'

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - "Oggi la Lombardia è la prima regione, non per numeri ma per percentuali, ad avere i numeri vicini all'immunità di comunità ed è la regione più virtuosa per vaccinazioni a fragili e anziani". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento all'evento 'Italia, ci siamo', organizzato da Forza Italia a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.

"Possiamo dire di avere svoltato, non è merito mio della Regione o della squadra, un po' sì, ma è soprattutto merito dell'orgoglio lombardo, dei cittadini lombardi e delle migliaia di medici e infermieri che hanno partecipato a questo riscatto", ha aggiunto.