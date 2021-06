Pd: Boccia, 'fuori nostro perimetro sociale c'è la destra'

19 giugno 2021 a

a

a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "A Rimini, per il lavoro eccezionale fatto in questi anni, abbiamo il dovere di far prevalere la politica su qualsiasi conta. Questa città è un modello, è tra le città meglio amministrate d'Italia, non possiamo rischiare in alcun modo di lasciare a questa destra pasticciona il futuro di Rimini, la gestione dei progetti del Pnrr e il rilancio della città nel post Covid-19. Non nei numeri ma nell'unità c'è la nostra forza. Quando siamo uniti vinciamo. Abbiamo tutti una grande responsabilità che passa attraverso la forza di ascoltare le ragioni dell'altro. Fuori dal 'perimetro sociale' che riesce a costruire il Pd con la coalizione, c'è la destra". Lo ha affermato Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd, intervenendo alla Direzione del partito di Rimini.

"Chi prova a danneggiare il Partito democratico -ha aggiunto- si rende complice di avventure pericolose con la destra e questo emerge in alcuni casi in giro per il Paese anche in queste settimane".