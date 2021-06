Giustizia: Rampi (Pd), 'non mi ritrovo in parole e campagna referendaria'

19 giugno 2021 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Ho ascoltato con attenzione le parole e i toni della manifestazione di piazza oggi in cui tra l'altro sono stati presentati i referendum sulla giustizia. Sono da sempre convinto che siano necessari interventi per rendere la giustizia italiana più giusta con una maggiore tutela per gli innocenti, contro l'abuso della carcerazione e della carcerazione preventiva. Tra queste anche la responsabilità civile dei magistrati connessa necessariamente al superamento della obbligatorietà dell'azione penale. Lo penso, lo dico e lo agisco da sempre, da quando altri sventolavano il cappio in Parlamento. Oggi ho sentito espressioni e parole che saldano una cultura antiparlamentarista con una campagna contro la magistratura". Lo afferma il senatore del Pd Roberto Rampi, iscritto al Partito radicale e componente del Consiglio generale.

"Sono le categorie -ricorda- di chi promuove in tutta Europa il superamento della democrazia, dello Stato di diritto e della divisione dei poteri verso forme di populismo carismatico. Non mi ci ritrovo e non la considero una campagna condivisibile”.