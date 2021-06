19 giugno 2021 a

a

a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Grazie ai tantissimi volontari che stanno lavorando per rendere possibile che domani a Bologna e Roma migliaia di cittadini partecipino alle primarie. Ai critici di questa nostra preferenza per la partecipazione dico che noi siamo fatti così. E, su questo, non cambieremo". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.