19 giugno 2021 a

a

a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Trasparenza sui vaccini, liquidità per le imprese, garanzia dei diritti costituzionali: queste sono le priorità per gli italiani. Fratelli d'Italia dice no a qualsiasi proroga dello stato di emergenza". Così in una dichiarazione ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.