Milano: De Corato (Fdi), 'ciclabile in Corso Buenos Aires peggiora ancora'

19 giugno 2021 a

a

a

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - “Sala e Granelli stanno prendendo a schiaffi in faccia i milanesi con la decisione di togliere i parcheggi per allargare la pista ciclabile di Corso Buenos Aires, un'opera non soltanto inutile ma anche pericolosa persino per gli stessi ciclisti, che ora si va a peggiorare". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia e consigliere comunale di Fdi, Riccardo De Corato, commentando l'annuncio dell'assessore Granelli di voler allargare la pista ciclabile di corso Buenos Aires a Milano, riducendo i parcheggi. "Questa pista ciclabile è assolutamente insicura, pericolosa persino per i ciclisti, senza considerare l'ulteriore fattore di rischio rappresentato dai 6 mila monopattini introdotti a Milano dalla giunta Sala", continua.

“Quando il centrodestra guidava Milano avevamo realizzato la pista ciclabile da piazza della Scala a piazza Oberdan, un intervento in completa sicurezza per automobilisti e ciclisti, non queste opere assurde fatte ignorando viabilità e traffico. Granelli parla di lavori da fare ad agosto, approfittando dell'assenza dei milanesi. Non è così che si fa”, conclude De Corato.