Pd: Oddati, 'Agorà volano per nuovo partito democratico'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Possiamo costruire una nuova casa comune, un nuovo Pd e un nuovo centrosinistra, se investiamo e crediamo sul serio nel processo delle agorà democratiche. Possiamo farlo dal basso, superando due difetti che ci impediscono di crescere: il correntismo e il verticismo". Così Nicola Oddati della Direzione Nazionale del Partito Democratico durante l'evento “Le ragioni di una casa comune” a Ercolano.

"E anche le alleanze, quando sono imposizioni calate dall'alto, che non tengono conto della realtà, falliscono miseramente e finiscono per danneggiare la strada faticosa della costruzione di un campo largo per battere la destra e il populismo sovranista".

"Si vota oggi a Bologna e a Roma per scegliere i candidati a sindaco del centrosinistra. Speriamo in una grande partecipazione popolare, e in ogni caso è una bella cosa. Dobbiamo cercare di avere lo stesso metro e lo stesso metodo dappertutto. Quando sono i cittadini e le forze locali a decidere, le scelte sono più vere e forti".