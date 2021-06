Pd: Malpezzi, 'difendiamo primarie con orgoglio, a destra scelgono con vertici tra leader'

20 giugno 2021 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Noi vogliamo riaccompagnare i cittadini ad una grande partecipazione democratica, dopo più di un anno in cui la partecipazione alla politica è stata sospesa dalla pandemia. Noi crediamo nello strumento delle primarie. Sono un elemento costitutivo del Partito democratico". Così questa mattina a Sky Agenda la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"Sono convinta che oggi a Bologna e a Roma ci sarà una bella partecipazione. Confrontiamoci, scegliamo i nostri candidati e poi impegniamoci nella campagna elettorale per il governo delle città. Rivendichiamo il valore dello strumento delle primarie nei confronti della destra che in molte realtà non ha ancora scelto i propri candidati e che continua a fare vertici dei leader e ad aggiornarli perché da quella parte devono decidere cercando di accontentare tutti i partiti della loro alleanza. Mi sembrano due modi molto diversi”.